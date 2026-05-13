В небе над Башкирией Меркурий перестанет быть утренней звездой

Меркурий станет вечерней звездой после 14 мая.

Источник: Комсомольская правда

После 14 мая Меркурий начнет появляться на небе по вечерам. В этот день в 19:24 он вступает в верхнее соединение с Солнцем — это означает, что утренняя видимость планеты заканчивается и начинается вечерняя.

Как пояснили в уфимском городском планетарии, Меркурий, как и Венера, обычно виден либо после захода солнца, либо перед его восходом. Но сразу после 14 мая его несколько дней не будет видно из-за того, что планета слишком близка к Солнцу. В конце мая она появится на северо-западе у самого горизонта после захода солнца на фоне вечерней зари, в созвездии Тельца. Вечерняя видимость Меркурия продлится до его нижнего соединения с Солнцем, которое произойдет 13 июля, а затем начнется утренняя видимость.

Меркурий — самая быстрая планета Солнечной системы. Он делает полный оборот вокруг Солнца всего за 88 земных суток. Поэтому его положение относительно Земли и Солнца меняется очень быстро, и всего за четыре месяца он успевает побывать и вечерней, и утренней «звездой».