В Красноярске начали борьбу с пробками со стороны Минино и Элиты

В Красноярске приступили к установке светофоров на кольце по улице Калинина. О начале работ в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Верещагин. По его словам, это должно стать первым шагом к уменьшению пробок со стороны Минино и Элиты.
Решение об установке светофоров приняли в марте после обращений жителей. Красноярцы поднимали этот вопрос как в соцсетях главы города, так и во время открытой встречи в районе. Запустить светофоры планируют уже в мае.
Кроме того, власти намерены комплексно изменить организацию движения на участке. Летом здесь перенесут остановку общественного транспорта, изменят расположение пешеходного перехода и расширят участок перед кольцом со стороны Бугача — с двух до трех полос.
Также в мэрии контролируют вопрос установки еще одного светофора перед выездом на кольцо со стороны Пашенного. К работам обещают приступить в ближайшее время.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.