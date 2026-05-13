В Хабаровске губернатор Дмитрий Демешин наградил глав муниципалитетов

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл торжественный приём, посвящённый Дню местного самоуправления (16+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Доме официальных приёмов правительства собрались главы муниципальных образований, депутаты, муниципальные служащие. Глава региона обратился к ним со словами: «Именно к вам жители края идут с самыми разными проблемами и нуждами. От вашего стремления оперативно решить возникшие вопросы, от внимательного, добросовестного отношения к проблемам людей, к их инициативам зависит атмосфера и настроения жителей». Дмитрий Демешин также подчеркнул, что задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным, требуют от местного самоуправления постоянного контакта с жителями, помощи в решении проблем и воплощении их идей.
Почётное звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края» губернатор присвоил главе Тугуро-Чумиканского района Изабелле Осиповой, главе Нельканского сельского поселения Наталье Петуховой и заместителю главы администрации Ванинского района Светлане Хоменко. Ещё четыре человека получили Почётные грамоты губернатора, а 17 — благодарности.
«Мы все — единая команда. И мы работаем над результатом — над тем, чтобы население увидело построенный детский сад, дорогу, решение своей проблемы. И здесь я хочу отметить особую вашу роль в этой работе. Внимательно и добросовестно относиться к проблемам и инициативам людей — такую задачу перед работниками местного самоуправления поставил наш Президент Владимир Путин», — отметил глава региона.
Депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения «Единой России» Максим Иванов накануне подчеркнул: «Форум — это конкретный разговор о роли муниципалитетов в общей системе власти. А это роль ключевая. Потому что муниципальный уровень — это первое реальное касание человека с властью. И если какая-то проблема не решается, претензия возникает ко всей системе. А если есть результат, то растёт доверие ко всей команде. Для нас это доверие принципиально важно. Оно обязывает нас продолжать работу так, чтобы изменения были видны в каждом городе, районе и посёлке».
В Хабаровском крае сегодня 204 муниципальных образования: два городских округа, три муниципальных округа, 14 муниципальных районов, 19 городских и 166 сельских поселений. В системе местного самоуправления работают более 5,3 тысячи человек. Регион направил 556 заявок на премию «Служение» — больше, чем другие субъекты ДФО. Два проекта муниципалитетов вошли в 110 лучших.
