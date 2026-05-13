Жители Советско-Гаванского района покажут краски природы малой родины

Ежегодный районный фотоконкурс проходит в несколько этапов. Прием работ продлится до 20 мая. С 26 по 28 мая комиссия по оценке конкурсных работ отберет снимки для участия в онлайн-голосовании. С 1 по 03 июня в телеграм-канале администрации Советско-Гаванского района пройдет онлайн-голосование за победителей. Награждение состоится 5 июня.