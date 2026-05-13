Жители Советско-Гаванского района покажут краски природы малой родины

В Советско-Гаванском районе проходит фотоконкурс «Краски родного побережья». До 20 мая жители муниципалитета старше 14 лет могут представить снимки, отражающие красоту природы малой родины. Победителей выберут жители района по итогам онлайн-голосования за лучшие, по их оценке, работы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участники могут представить снимки в двух номинациях: «Дары леса» — изображения природных даров леса — грибов, ягод, орехов, растений и «Магия заката» — фотографии, передающие волшебство закатного часа: от пылающих алых полос на небе до нежных пастельных оттенков, окутывающих пейзаж.
Ежегодный районный фотоконкурс проходит в несколько этапов. Прием работ продлится до 20 мая. С 26 по 28 мая комиссия по оценке конкурсных работ отберет снимки для участия в онлайн-голосовании. С 1 по 03 июня в телеграм-канале администрации Советско-Гаванского района пройдет онлайн-голосование за победителей. Награждение состоится 5 июня.
Фотографии принимают на цифровых носителях по адресу: Советская Гавань, ул. Ленина, 3, кабинет 1, здание Администрации района. Пн-пт с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, или на адрес электронной почты.
Каждый снимок должна сопровождать подпись с указанием номинации, названия, наименования места, изображенного на фотографии, фамилии, имени, отчества и контактного телефона автора. Один автор может представить не более двух снимков в каждой номинации.
Дополнительную информацию по фотоконкурсу можно получить по телефону: (42138) 4−55−93 (доб. 1420), сектор природопользования.