В ГД предложили повысить минимальную зарплату медсестер

«ЛДПР настаивает на необходимости поднять минимальный порог заработной платы медсестер до 130−140% от средней зарплаты в регионе. А после зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться в соответствии с уровнем квалификации и стажем», — написал Леонов в Telegram-канале.
Леонов отметил, что причинами оттока кадров является низкий уровень оплаты труда, высокая нагрузка, включая смены по 12 часов, а также значительная бюрократическая нагрузка: на оформление документации может уходить до 30% рабочего времени.
«Если конкретизировать, то в регионах укомплектованность штатов часто не превышает 70−80%, а в сельской местности ситуация еще хуже. Все потому, что молодые специалисты не спешат выбирать профессию или увольняются в течение первого года, а опытные сотрудники уходят из-за выгорания и низкой мотивации», — добавил Леонов.