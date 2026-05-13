В ГД предложили повысить минимальную зарплату медсестер

Депутат Леонов предложил повысить минимальную зарплату медсестер.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130−140% от среднего по региону на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли предложил председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, депутата ГД РФ от ЛДПР Сергей Леонов.

«ЛДПР настаивает на необходимости поднять минимальный порог заработной платы медсестер до 130−140% от средней зарплаты в регионе. А после зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться в соответствии с уровнем квалификации и стажем», — написал Леонов в Telegram-канале.

Леонов отметил, что причинами оттока кадров является низкий уровень оплаты труда, высокая нагрузка, включая смены по 12 часов, а также значительная бюрократическая нагрузка: на оформление документации может уходить до 30% рабочего времени.

«Если конкретизировать, то в регионах укомплектованность штатов часто не превышает 70−80%, а в сельской местности ситуация еще хуже. Все потому, что молодые специалисты не спешат выбирать профессию или увольняются в течение первого года, а опытные сотрудники уходят из-за выгорания и низкой мотивации», — добавил Леонов.

