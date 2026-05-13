Бизнесу откроют новые меры поддержки с 13 мая в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 13 мая стартует приём заявок на получение комплексных услуг в центре «Мой бизнес», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
Речь идёт о системной поддержке предпринимателей — от разработки сайтов и цифровизации бизнеса до продвижения и размещения на электронных торговых площадках. Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Как отмечают в центре «Мой бизнес», комплексная услуга отличается от разовой консультации: предпринимателю помогают «под ключ» — с решением конкретной задачи и доведением результата до готового продукта, будь то сайт, рекламная кампания или финансовая модель.
В мае заявителям доступны семь направлений: разработка сайта, цифровизация бизнеса, подключение к системе «Честный знак», размещение на электронных торговых площадках, диагностика бизнеса, разработка стратегических и финансовых решений, а также услуги по продвижению.
Поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и работающим на территории Хабаровского края. В приоритетном порядке услуги получат предприниматели, ранее не пользовавшиеся программой, а также участники проекта «Сделано в Хабаровском крае», социальные предприниматели, представители муниципальных районов, участники и ветераны СВО и члены их семей.
Одновременно с 13 мая возобновляется запись на консультационные услуги центра. Самозанятые, предприниматели и граждане, планирующие открыть бизнес, смогут получить помощь по вопросам маркетинга, права, финансов, закупок, логистики, налогообложения и цифровизации.
Отдельно выделены новые направления консультаций — для участников СВО и их семей, а также по вопросам налоговой реформы 2026 года.
Записаться на консультацию можно на сайте центра «Мой бизнес». Дополнительная информация доступна по телефону горячей линии 8−800−555−39−09.