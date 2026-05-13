Народные приметы на 14 мая: чего нельзя делать в день Еремея Запашника?

14 мая крестьяне вставали рано, чтобы как можно больше успеть: начиналась пора тяжелого труда в полях и огородах. Чтобы хоть немного облегчить себе работу, люди в старину проводили обряды на хороший урожай. Известно, что в дохристианские времена сельские жители готовили особую выпечку, которую не съедали сами, а относили в дар Природе. Сдобу чаще всего раскладывали в поле на белых или красных отрезках ткани, нередко сопровождая действо ритуальными песнями или танцами.