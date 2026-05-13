Народные приметы на 14 мая: чего нельзя делать в день Еремея Запашника?

14 мая верующие вспоминают великого пророка Иеремию, в народном календаре — Еремей Запашник: в этот день на Руси начинались посевные работы. У наших предков с этой датой были связаны различные суеверия и запреты. Так, в стародавние времена люди опасались оставлять тарелки на столе, ложиться спать до полуночи и пить чай в одиночестве. Чем рисковали нарушители этих правил, расскажем сегодня.
Народные приметы на 14 мая: что нельзя делать.
Много веков назад считалось недопустимым сидеть без дела в день Еремея Запашника. Если проводить время праздно, скоро в дом постучится голод.
Не разрешалось поздно вставать, так как удачи не будет, и перекладывать свои обязанности на других — к потере достатка.
Чтобы не лишиться накоплений, 14 мая не стоит покупать и готовить рыбу. По этой же причине не рекомендуется одалживать кому-либо крупу и муку: вместе с ними из дома уйдет благополучие.
Не повезет в этот день тем, кто захочет порыбачить или отправится на охоту. Время будет потрачено зря, к семье придется вернуться с пустыми руками.
Если верите в приметы, никому не жалуйтесь на судьбу. Из-за этого неприятностей и хлопот станет только больше.
Не стоит пить чай в одиночестве, так как весь год придется в тоске да печали провести.
После ужина ни в коем случае не оставляйте на столе грязную посуду. Согласно старинным поверьям, из-за этого кто-то из родных вскоре может тяжело захворать.
Муж не должен вытирать лицо после умывания полотенцем жены. Наши предки не сомневались: это станет причиной ссор и конфликтов в паре.
В старину запрещалось ложиться спать до полуночи. Люди на Руси верили, что это повлечет за собой ночные кошмары.
Не следует проводить весь день в четырех стенах — можно состариться раньше срока.
Не разрешается сыпать птицам зерно и крошки из окна. Если хотите покормить пернатых, нужно выйти на улицу. В противном случае, о богатстве можете и не мечтать.
Народные приметы на 14 мая: что можно делать.
Пророка Иеремию наши пращуры почитали как помощника в работе на земле, поэтому день мало у кого обходился без молитвы. Многие ходили в храмы, обязательно подавая нищим у ворот.
14 мая крестьяне вставали рано, чтобы как можно больше успеть: начиналась пора тяжелого труда в полях и огородах. Чтобы хоть немного облегчить себе работу, люди в старину проводили обряды на хороший урожай. Известно, что в дохристианские времена сельские жители готовили особую выпечку, которую не съедали сами, а относили в дар Природе. Сдобу чаще всего раскладывали в поле на белых или красных отрезках ткани, нередко сопровождая действо ритуальными песнями или танцами.
День Еремея Запашника считался благоприятным для работы и домашних дел. Можно навести порядок в жилище, постирать белье, приготовить еду. Чтобы семья не страдала от безденежья, необходимо вытереть пыль с зеркал. Известен и обряд на привлечение богатства: ночью, пока никто не видит, нужно «посадить» монетку под яблоней. С первыми плодами, согласно поверьям, деньги в дом потекут рекой.
В этот день можно мыться и купать детей, но стричься лучше не надо. Наши предки говорили, что с волосами можно жизнь свою укоротить.
Народные приметы о погоде на 14 мая.
Ясное утро и влажная трава 14 мая — предвестники жаркой погоды.
Если лужайка сухая, в ближайшие дни пройдут дожди.
Сильный ветер гонит облака по небу, но осадков нет, завтра заметно похолодает.
Ливень к обеду указывает на то, что июль будет дождливым, урожай может погибнуть.
Знойный день на Еремея Запашника указывает на прохладный июнь.
Крупные муравьи, замеченные 14 мая, на Руси считались добрым знаком. Зерна в этом году будет много.
Если птицы низко летают, впереди ненастье.
Вой собак может предупреждать о ночных заморозках, множество бабочек — о потеплении.
Именинники 14 мая.
В этот день именины отмечают Герасим, Еремей, Ефим, Игнатий и Макар. Также нужно поздравить Тамару.