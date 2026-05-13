Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники в Подмосковье получат 100 тысяч рублей: вот при каком условии

Школьники из Подмосковья получат 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Выпускники школ Подмосковья, которым удастся получить 100 баллов на ЕГЭ по двум и более дисциплинам, будут отмечены выплатой в 100 тыс. рублей. Об этом рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублей», — сказала собеседник агентства.

Помимо этого, учителям, которые подготовили двух и более учеников с высшим баллом на ЕГЭ, выплатят 150 тыс. рублей.

По словам Брынцалова, в 2025 году 31 подмосковный выпускник сдал ЕГЭ на максимальные 100 баллов по нескольким предметам. Из них двое ребят набрали в сумме 300 баллов по трем предметам, а 29 — по 200 баллов по двум предметам.

В преддверии Единого государственного экзамена Рособрнадзор опубликовал перечень обязанностей для участников ЕГЭ-2026.