Школьники в Подмосковье получат 100 тысяч рублей: вот при каком условии

Выпускники школ Подмосковья, которым удастся получить 100 баллов на ЕГЭ по двум и более дисциплинам, будут отмечены выплатой в 100 тыс. рублей. Об этом рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублей», — сказала собеседник агентства.
Помимо этого, учителям, которые подготовили двух и более учеников с высшим баллом на ЕГЭ, выплатят 150 тыс. рублей.
По словам Брынцалова, в 2025 году 31 подмосковный выпускник сдал ЕГЭ на максимальные 100 баллов по нескольким предметам. Из них двое ребят набрали в сумме 300 баллов по трем предметам, а 29 — по 200 баллов по двум предметам.
В преддверии Единого государственного экзамена Рособрнадзор опубликовал перечень обязанностей для участников ЕГЭ-2026.