Школьники в Подмосковье получат 100 тысяч рублей: вот при каком условии

По словам Брынцалова, в 2025 году 31 подмосковный выпускник сдал ЕГЭ на максимальные 100 баллов по нескольким предметам. Из них двое ребят набрали в сумме 300 баллов по трем предметам, а 29 — по 200 баллов по двум предметам.