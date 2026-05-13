В Татарстане утвердят новые тарифы на речные перевозки из Челнов в Соколки

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Татарстана по тарифам намерен установить новые максимальные цены на проезд по востребованному водному маршруту Набережные Челны — Соколки. Соответствующий документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту постановления, поездка из Набережных Челнов в Вишневку обойдётся взрослому пассажиру в 91 рубль, для детей стоимость билета составит 45,5 рубля. Добраться до конечной остановки — Соколок — будет стоить 253 рубля для взрослого и 126,5 рубля для ребёнка. Льготный тариф для детей, как и прежде, предусматривает оплату в размере 50 процентов от взрослого билета.

Установленные предельные цены будут действовать с момента официального опубликования постановления и сохранят свою силу до 31 декабря 2026 года.