В Нижнем Ингаше временно перекроют железнодорожный переезд

В поселке Нижний Ингаш Красноярского края 15, 18 и 19 мая будет временно перекрыто движение через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении с улицей Железнодорожная. Ограничения введут в указанные даты с 2:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Проезд будет закрыт для движения автотранспорта в связи с проведением работ по капитальному ремонту путей на участке Ингашская — Тинская. Объехать ремонтируемый участок в дни действия ограничений можно по другому переезду, расположенному на выезде из поселка. Ограничения согласованы с ГИБДД и администрацией Иланско-Нижнеингашского округа, отметили в КрасЖД.