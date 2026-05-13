В Доме официальных приемов правительства края собрались главы муниципальных образований, депутаты, муниципальные служащие — те, кто каждый день решает проблемы жителей на местах. Лучшим работникам вручили награды. Почетное звание «Заслуженный работник органов МСУ» получили глава Тугуро-Чумиканского района Изабелла Осипова, глава Нельканского поселения Наталья Петухова и замглавы Ванинского района Светлана Хоменко. Еще четыре человека награждены Почетными грамотами губернатора, 17 — благодарностями. «Мы все — единая команда. И мы работаем над результатом — над тем, чтобы население увидело построенный детский сад, дорогу, решение своей проблемы. И здесь я хочу отметить особую вашу роль в этой работе. Внимательно и добросовестно относиться к проблемам и инициативам людей — такую задачу перед работниками местного самоуправления поставил наш президент Владимир Путин», — отметил губернатор. Дмитрий Демешин подчеркнул, что задачи, поставленные президентом, требуют от местного самоуправления постоянного контакта с жителями. Инструменты для реализации инициатив граждан есть: всероссийское голосование за объекты благоустройства, проект «ТОС в каждый двор», который инициировала партия «Единая Россия», Народная программа партии — от командной работы зависит, как быстро и качественно президентские задачи превратятся в реальные перемены в каждом дворе, поселке и городе Хабаровского края.
Дмитрий Демешин провел торжественный прием в честь Дня местного самоуправления
