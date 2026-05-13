AP: Обвинения Ермака в коррупции ставят Зеленского в неловкое положение

Обвинения в коррупции в адрес экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака ставят Владимира Зеленского в неловкое положение. Об этом пишет агентство Associated Press.
По данным источника, присоединение Украины к Евросоюзу в ближайшее время не предвидится, а из-за коррупционного скандала этот процесс может занять «годы».
— Расследование коррупции поставило Зеленского в неловкое положение. Расследование крайне неприятно для украинского лидера, который добивается вступления своей страны в Европейский союз, — говорится в публикации.
11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен (777,4 миллиона рублей — прим. «ВМ») «на элитном строительстве под Киевом». Одним из ее участников сотрудники ведомств назвали Андрея Ермака и предъявили ему обвинение в легализации имущества, полученного преступным путем.
Ермак отказался комментировать эту информацию и заявил, что сделает только после завершения следственных мероприятий. При этом, по данным журналистов, фигурантом уголовного дела о коррупции может стать и Владимир Зеленский, который, по их словам, фигурирует в документах НАБУ под кодом R1.