Иммунолог оценил риск пандемии из-за вспышки хантавируса: стоит ли бояться

В настоящее время оснований говорить о новой пандемии на фоне вспышки хантавируса нет. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Сейчас, конечно, речи ни об эпидемиях, ни пандемиях не идет. Это, в общем, определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями», — сказал врач.
Крючков отметил, что нынешняя вспышка вируса относится к числу наиболее масштабных за последние годы. Он уточнил, что его распространение в нескольких странах усложняет контроль над инфекцией, но ситуация не перерастет в пандемию.
Ранее KP.RU сообщал, что на круизном лайнере MV Hondius было зафиксировано уже семь случаев заражения хантавирусом. Три из них завершились летальным исходом. Десятки пассажиров смогли покинуть судно еще до того, как стало известно о распространении опасной инфекции на борту.