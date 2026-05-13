МЧС предупреждает белорусов о сильных дождях и грозах в среду

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях. Сильные дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения. Также может снизится видимость, затрудниться движение транспорта и увеличиться вероятность дорожно-транспортных происшествий.
По прогнозам Белгидрмета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные дожди и грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман.
Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +10…+16°С, по востоку будет немного теплее — +17…+20°С.
В Минске в среду будет облачно с прояснениями и временами будет идти дождь, вероятность осадков составляет 80−90%. Ветер западный умеренный.
Температура воздуха утром и днем будет в белорусской столице +11…+13°С, а вечером столбик термометра опустится до отметки +8…+10°С.