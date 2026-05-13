Россиян с онкологическими заболеваниями хотят направлять к психологу

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россиян с онкологическими заболеваниями могут начать направлять на консультации к медицинскому психологу, следует из проекта Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, помимо кабинетов онколога, радиотерапевта, эндокринолога и других специалистов, в структуре онкологической больницы должен появиться кабинет медицинского психолога.
Предполагается, что пациентов будут направлять на психологическое консультирование по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием и стрессовой ситуацией.