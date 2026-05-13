Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр оздоровления сказал, почему в санаториях Беларуси стало больше молодых людей

Центр оздоровления сказал, каких отдыхающих стало больше в санаториях Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения сказали, каких отдыхающих стало больше в санаториях Беларуси, пишет БелТА.

Так, по словам директора центра Геннадия Болбатовского, в целом, большинство посетителей санаториев — женщины, так как женщины больше заботятся о своем здоровье. Еще он обратил внимание на то, что контингент санаториев молодеет.

— Сегодня санатории перестали быть местом пребывания лиц преклонного возраста и больных людей. Сейчас это многофункциональные центры, которые оказывают не одну сотню услуг, — рассказал он.

Болбатовский добавил, что в белорусских санаториях широко представлены спа-услуги, направленные не на медицинскую составляющую, а на оздоровление и отдых.

— Контингент молодеет, а санатории работают на то, чтобы получить максимальный экономический результат, — прокомментировал руководитель центра.

Еще Минздрав Беларуси сказал, сколько дней нужно отдыхать в санатории, чтобы был эффект.