Центр оздоровления сказал, почему в санаториях Беларуси стало больше молодых людей

В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения сказали, каких отдыхающих стало больше в санаториях Беларуси, пишет БелТА.
Так, по словам директора центра Геннадия Болбатовского, в целом, большинство посетителей санаториев — женщины, так как женщины больше заботятся о своем здоровье. Еще он обратил внимание на то, что контингент санаториев молодеет.
— Сегодня санатории перестали быть местом пребывания лиц преклонного возраста и больных людей. Сейчас это многофункциональные центры, которые оказывают не одну сотню услуг, — рассказал он.
Болбатовский добавил, что в белорусских санаториях широко представлены спа-услуги, направленные не на медицинскую составляющую, а на оздоровление и отдых.
— Контингент молодеет, а санатории работают на то, чтобы получить максимальный экономический результат, — прокомментировал руководитель центра.
Еще Минздрав Беларуси сказал, сколько дней нужно отдыхать в санатории, чтобы был эффект.