В Хабаровском крае прокуратура добилась перерасчёта 1,7 млн рублей за тепло

В декабре 2025 года и начале 2026 года в рабочем посёлке Охотск из-за порывов на теплосетях ограничивалась подача тепла в жилые дома. Прокуратура установила, что сети протяжённостью 14,5 километра являются собственностью администрации округа, но местные власти не принимали мер по их обслуживанию. Ресурсоснабжающая организация при этом не платила за пользование сетями. Главе округа и ресурсоснабжающей организации внесли представления. После вмешательства надзорного ведомства аварии на тепловых сетях устранены.