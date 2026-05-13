В Хабаровском крае прокуратура добилась перерасчёта 1,7 млн рублей за тепло

Прокуратура Охотского района Хабаровского края вмешалась в ситуацию с коммунальными авариями и добилась масштабного перерасчёта. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В декабре 2025 года и начале 2026 года в рабочем посёлке Охотск из-за порывов на теплосетях ограничивалась подача тепла в жилые дома. Прокуратура установила, что сети протяжённостью 14,5 километра являются собственностью администрации округа, но местные власти не принимали мер по их обслуживанию. Ресурсоснабжающая организация при этом не платила за пользование сетями. Главе округа и ресурсоснабжающей организации внесли представления. После вмешательства надзорного ведомства аварии на тепловых сетях устранены.
В отношении лиц, допустивших аварии, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях. Из них 5 дел — по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами) и 3 дела по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации тепловых сетей). По результатам рассмотрения назначены наказания в виде предупреждения и штрафа в общей сумме 11 тысяч рублей.
МУП «Охотское коммунальное хозяйство» приступило к тарификации сетей для их дальнейшего обслуживания. Под надзором прокуратуры заключён контракт на закупку и поставку 4,3 километра трубной продукции. Контролируется ход расчёта проектно-сметной документации для определения стоимости замены ветхих сетей. Главный итог — за ненадлежащее теплоснабжение населению произведён перерасчёт платы на сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Прокуратура продолжает надзорное сопровождение восстановительных работ и держит на контроле соблюдение прав граждан.
