Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Паслер призвал свердловчан беречь лес от пожаров

Денис Паслер напомнил свердловчанам об особом противопожарном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Губернатор Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать его и не устраивать лесные пожары.

— В большинстве случаев причина возгорания — безответственное отношение людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта, — написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Отмечается, что всего с начала 2026 года произошло уже 46 лесных пожаров. Их общая площадь составила более 405,5 гектара. Все возгорания удавалось потушить в течение суток. Для контроля обстановки в уральских лесах специалисты ведут четырехуровневый мониторинг.

Напомним, что за прошедшую неделю с 4 по 11 марта сотрудники МЧС выявили больше 200 нарушений пожарной безопасности.

В случае обнаружения возгорания в лесу, свердловчан попросили звонить по телефону лесной охраны: 8 (800) 100−94−00 или по единому номеру 112.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше