Губернатор Паслер призвал свердловчан беречь лес от пожаров

В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Губернатор Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать его и не устраивать лесные пожары.
— В большинстве случаев причина возгорания — безответственное отношение людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта, — написал Денис Паслер в своих социальных сетях.
Отмечается, что всего с начала 2026 года произошло уже 46 лесных пожаров. Их общая площадь составила более 405,5 гектара. Все возгорания удавалось потушить в течение суток. Для контроля обстановки в уральских лесах специалисты ведут четырехуровневый мониторинг.
Напомним, что за прошедшую неделю с 4 по 11 марта сотрудники МЧС выявили больше 200 нарушений пожарной безопасности.
В случае обнаружения возгорания в лесу, свердловчан попросили звонить по телефону лесной охраны: