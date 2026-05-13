Госсекретарь США Рубио отправился в Китай в образе похищенного Мадуро

На снимке в социальной сети X американский политик запечатлен на борту номер один (Air Force One) в сером спортивном костюме.
7 марта президент США Дональд Трамп официально признал правительство Венесуэлы. По словам главы государства, исполняющая обязанности лидера Венесуэлы Делси Родригес «справляется с работой».
В конце марта экс-лидер Венесуэлы Николас Мадуро также впервые за долгое время обратился к сторонникам. Он призвал к укреплению мира и национального единства.
На данный момент Мадуро содержат в СИЗО MDC в Бруклине. Некоторые заключенные жалуются, что он кричит по ночам на испанском. Чем известна знаменитая тюрьма — в материале «Вечерней Москвы».
Американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле и захватили Мадуро 3 января. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну.