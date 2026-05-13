"Монреаль" проиграл "Баффало" в матче плей-офф НХЛ. У Демидова голевой пас

ТАСС, 13 мая. «Монреаль» со счетом 2:3 уступил «Баффало» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маттиас Самуэльссон (7-я минута), Тейдж Томпсон (28) и Зак Бенсон (45). У проигравших отличились Алекс Ньюхук (11) и Коул Кофилд (20). Томпсон смог поразить чужие ворота благодаря рикошету от стекла, когда вбросил шайбу при входе в зону.
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал результативный пас в эпизоде с первым голом. На счету россиянина теперь 4 передачи в 11 матчах плей-офф. В прошлом розыгрыше плей-офф Демидов дважды ассистировал партнерам по итогам пяти встреч. На счету форварда пока нет голов в Кубке Стэнли.
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятая игра состоится в ночь на 15 мая по московскому времени на домашней арене «Баффало».
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» стал третьим. В первом раунде «Баффало» победил «Бостон» (4−2), «Монреаль» был сильнее «Тампы» (4−3). «Баффало» является единственной командой в текущем плей-офф, в составе которой нет российских игроков.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.