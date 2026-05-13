Ученый предупредил о проникновении в Россию опасных комаров из-за потепления

Из-за глобального потепления в Россию могут проникнуть азиатские тигровые комары — переносчики лихорадки денге, чикунгуньи и вируса Зика. Доктор биологических наук Андрей Зиновьев заявил, что пока это сценарий будущего, но игнорировать угрозу нельзя.
Эксперт отметил, что главное оружие против этой угрозы — система эпиднадзора и мониторинг популяций насекомых. Кроме того, к возможной опасности должна быть готова и медицина.
«Человечество с подобными угрозами уже сталкивалось, и при грамотном подходе они вполне управляемы», — цитирует ученого ТАСС.
Эксперт также посоветовал, как защититься от комаров. По его словам, эффективным способом остаются классические репелленты на основе ДЭТА и икаридина, а также текстильные пропитки, выдерживающие несколько стирок. Ультразвуковые отпугиватели он назвал бесполезными, так их эффективность не подтверждена научно.
