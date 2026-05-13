Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый предупредил о проникновении в Россию опасных комаров из-за потепления

Из-за глобального потепления в Россию могут проникнуть азиатские тигровые комары — переносчики лихорадки денге, чикунгуньи и вируса Зика.

Из-за глобального потепления в Россию могут проникнуть азиатские тигровые комары — переносчики лихорадки денге, чикунгуньи и вируса Зика. Доктор биологических наук Андрей Зиновьев заявил, что пока это сценарий будущего, но игнорировать угрозу нельзя.

Эксперт отметил, что главное оружие против этой угрозы — система эпиднадзора и мониторинг популяций насекомых. Кроме того, к возможной опасности должна быть готова и медицина.

«Человечество с подобными угрозами уже сталкивалось, и при грамотном подходе они вполне управляемы», — цитирует ученого ТАСС.

Эксперт также посоветовал, как защититься от комаров. По его словам, эффективным способом остаются классические репелленты на основе ДЭТА и икаридина, а также текстильные пропитки, выдерживающие несколько стирок. Ультразвуковые отпугиватели он назвал бесполезными, так их эффективность не подтверждена научно.

Москвичей предупредили о скором появлении большого количества комаров.