Нижегородский аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту им. Чкалова снова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Рейсы временно перестали отправлять и принимать в нижегородском аэропорту сегодня, 13 мая, около 6:30. Меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.
Судя по онлайн-табло аэропорта задержаны три рейса — по направлению в Шарм Эль Шейх и Москву, а также еще один из столицы. Сейчас сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний обеспечивают поддержку пассажиров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Чебоксарах, привезли в Нижний Новгород.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше