500 лучших архитектурных проектов со всего ДФО покажут в Хабаровске

В Хабаровске на площадке форума «Техно Лето» представят лучшие архитектурные проекты Дальнего Востока. Коммуникационная площадка объединит производителей и градостроителей со всего ДФО, — сообщает пресс-служба организаторов.
Мероприятие проходит при поддержке правительства Хабаровского края и стартует уже 14 мая на арене «Ерофей».
В рамках форума развернётся масштабная экспозиция, посвящённая архитектуре и градостроительству. Посетителям покажут проекты жилых комплексов, общественных пространств, парков, образовательных и культурных учреждений, храмовой архитектуры, а также интерьерные решения. Всего будет представлено около 500 работ из регионов Дальнего Востока.
Своё участие подтвердили архитекторы из Приморья, Якутии, Сахалина, Камчатки, Амурской области и других регионов. Экспозиция подготовлена Дальневосточным объединением организаций Союза архитекторов России при поддержке Минстроя Хабаровского края.
Как отмечают организаторы, выставка станет частью более крупного промышленного форума «Техно Лето», который объединит сразу несколько направлений — от строительства и энергетики до транспорта и горнодобывающей промышленности. Общая площадь экспозиции составит порядка 12 тысяч квадратных метров.
Отдельное внимание уделено молодым специалистам: в выставке примут участие студенты профильных вузов и воспитанники архитектурных студий.
Форум продлится с 14 по 16 мая.