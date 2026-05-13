Собственникам незаконных построек будут отключать свет и воду в Алматы

Дархан Сатыбалды заявил: «В первую очередь ответственность лежит на акимах районов, которые должны ежедневно проводить обходы и выявлять нарушения. С начала года демонтировано всего 157 объектов — для города это низкий темп. Следует инициировать отключение электричества и водоснабжения, а также привлекать собственников к административной ответственности совместно с полицией. Не должно быть никаких исключений. Через месяц я жду более ощутимых результатов».