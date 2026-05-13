Собственникам незаконных построек будут отключать свет и воду в Алматы

Аким Алматы Дархан Сатыбалды жестко высказался по поводу сноса незаконных торговых построек в городе. По его словам, процесс идет слишком медленно, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Источник: Nur.kz

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, Дархан Сатыбалды поручил принять жесткие меры в отношении незаконных построек. Он подчеркнул, что работа по наведению порядка должна проводиться открыто, последовательно и в рамках действующего законодательства.

Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Берикбол Мандибаев сообщил, что в Алматы выявлено 1595 незаконных нестационарных торговых объектов. Из них:

  • 509 размещены на землях государственного фонда,

  • 210 — на частных участках с нарушением целевого назначения,

  • 876 — с нарушением требований утвержденного дизайн-кода города.

Мандибаев отметил, что такие объекты создают препятствия для пешеходов, нарушают архитектурный облик города и вызывают жалобы со стороны населения.

Дархан Сатыбалды заявил: «В первую очередь ответственность лежит на акимах районов, которые должны ежедневно проводить обходы и выявлять нарушения. С начала года демонтировано всего 157 объектов — для города это низкий темп. Следует инициировать отключение электричества и водоснабжения, а также привлекать собственников к административной ответственности совместно с полицией. Не должно быть никаких исключений. Через месяц я жду более ощутимых результатов».