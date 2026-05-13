«Норникель» и ученые российского института создадут ИИ-платформу для проектирования новых материалов на основе драгметаллов

Один из практических запросов, который призвана обслуживать платформа, — поиск альтернативы золоту в микроэлектронике. Мировая микроэлектронная промышленность ежегодно потребляет около 250 т золота: его используют в покрытиях контактных площадок печатных плат, соединительных проводах и дорожках. Золото хорошо подходит для этих задач — оно абсолютно коррозионно-стойкое, электропроводное, пластичное. Но вся индустрия последовательно движется в сторону удешевления технологий, и здесь палладий — идеальный кандидат на замену: он втрое дешевле золота и почти вдвое легче.