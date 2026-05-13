«Вплоть до пожизненного»: жесткое предупреждение сделало МВД перед каникулами

13 мая 2026 года Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к школьникам и студентам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Речь идет о предстоящих летних каникулах.

«В преддверии летних каникул МВД обращает ваше внимание на важные вопросы безопасности. Скоро начинаются долгожданные летние каникулы — время отдыха, свободы и новых впечатлений. Но есть нюанс. Именно летом в интернете и социальных сетях часто появляются заманчивые предложения: быстрые деньги, легкая работа, высокий доход без усилий. Однако за этим нередко скрывается незаконная деятельность», — говорится в обращении.

Речь идет о наркокурьерах, закладчиках, о распространении и рекламе наркотиков.

«Важно понимать: это не просто риск, это уголовное преступление. Министерство внутренних дел напоминает: ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Наказание предусмотрено самое строгое, вплоть до пожизненного лишения свободы. Одна “легкая подработка” может перечеркнуть всю жизнь», — предупредили в МВД.

В ведомстве просят молодежь: если вам предлагают сомнительную работу — откажитесь.

«Не рискуйте своей свободой, судьбой и жизнью ради иллюзии быстрых денег. Выбирайте разумно не на одно лето, а на всю жизнь. Свобода дороже денег. Будущее важнее наживы», — обратились в МВД.

Учебный год в школах Казахстана официально завершится 25 мая.