Дмитрий Махонин поручил активнее информировать жителей Прикамья об угрозе БПЛА

Усиление мер касается территорий региона с крупными предприятиями.

Источник: Комсомольская правда

Глав региона Дмитрий Махонин 12 мая провел заседание краевого оперативного штаба. Особое внимание губернатор уделил вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры. Усиление мер необходимо в связи с увеличением воздушных атак Прикамья беспилотниками.

Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов активнее информировать жителей о действиях в ситуации беспилотной опасности. Особенно это касается тех территорий, где находятся крупные производственные объекты региона.

В Пермском крае продолжается работа по усилению многоуровневой эшелонированной защиты. Предстоит создать региональное подразделение БАРС. Оно будет заниматься подавлением БПЛА. На большинстве из стратегически важных предприятий Прикамья уже развернуты силы мобильно-огневых групп.

В Пермском крае 12 мая сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Режимы действовали днем около трех часов.

