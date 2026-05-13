Брат и сестра взяли золото: как завершился чемпионат Казахстана по шахматам

Главными героями турнира стали 15-летний Сауат Нургалиев и 16-летняя Зарина Нургалиева, завоевавшие золотые медали в мужском и женском турнирах, сообщает El.kz.
Финал чемпионата получился максимально напряженным. Если в мужском турнире победитель определился без дополнительных матчей, то в женском судьбу титула пришлось решать через рапид и блиц.
Как Сауат Нургалиев стал чемпионом.
Перед последним туром лидерство удерживал Сауат Нургалиев. В заключительной партии астанчанин встречался с алматинцем Динмухаммед Тулендинов.
Партия завершилась миром уже после шести ходов. Для Сауата этого оказалось достаточно, чтобы сохранить первое место и оформить чемпионский титул.
15-летний шахматист прошел весь турнир без поражений: пять побед и восемь ничьих. Итог — 9 очков и первое место в итоговой таблице.
При этом рекорд самого молодого чемпиона Казахстана устоял. Три года назад Алдияр Ансат выиграл национальное первенство в возрасте 15 лет и 5 месяцев. Сауат Нургалиев оказался немного старше.
©Руслан Мазунин.
Почему женский турнир превратился в драму.
У женщин интрига сохранялась до последних секунд чемпионата.
Перед финальным туром лидировали Зарина Нургалиева и Меруерт Камалиденова, набравшие по 8,5 очка. На пол-очка отставали Лия Курмангалиева и Елназ Калиахмет.
Нургалиева и Камалиденова быстро завершили свою партию вничью, оставив конкуренткам шанс догнать лидеров. В итоге после драматичных концовок сразу четыре шахматистки набрали одинаковое количество очков.
Для определения чемпионки пришлось запускать тай-брейк.
Как Зарина выиграла золото в блице.
Сначала претендентки сыграли мини-турнир по рапиду с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд на ход.
После трех туров сразу две шахматистки — Зарина Нургалиева и Меруерт Камалиденова — сохранили равенство. Поэтому судьбу титула перенесли в блиц 3+2.
В коротких партиях сильнее оказалась Зарина Нургалиева, выигравшая матч со счетом 2:0.
Для 16-летней шахматистки это стало логичным продолжением последних лет. В 2024 году она взяла бронзу чемпионата Казахстана, в 2025-м — серебро, а теперь впервые стала чемпионкой страны.
Кто вошел в число лучших.
В мужском турнире серебряную медаль завоевал Жандос Агманов. Для него это уже третье серебро чемпионатов Казахстана после турниров 2021 и 2024 годов.
Бронзовым призером стал Рамазан Жалмаханов, ранее уже выигрывавший чемпионат страны.
В женском турнире второе место заняла Меруерт Камалиденова, а бронзу получила Елназ Калиахмет.
Одним из открытий чемпионата стала 12-летняя Аланна Бериккызы. Во время турнира она выполнила вторую норму женского международного мастера.
©Руслан Мазунин.
Как работает система тай-брейков.
Чемпионат вновь показал, насколько важен регламент в шахматах.
Если участники делят места ниже первого, организаторы учитывают коэффициент Зоннеборна-Бергера, личные встречи и количество побед.
Но при равенстве на первом месте начинается дополнительный этап. Сначала проводится рапид, затем — блиц, а если и он не выявляет победителя, играется «Армагеддон».
В этой партии белые получают больше времени — пять минут против четырех у черных, однако ничья автоматически приносит победу черным фигурам.
Кто такие новые чемпионы Казахстана.
Сауат Нургалиев родился в 2010 году. Международным мастером он стал в 2024-м. В его активе уже есть серебро юношеского чемпионата мира U16 и бронза чемпионата мира U14.
Зарина Нургалиева — чемпионка мира среди девушек до 14 лет и победительница мирового первенства по блицу среди шахматисток до 18 лет.
Интересно, что чемпионы являются только однофамильцами.
©Руслан Мазунин.
Какой был призовой фонд.
Чемпионат Казахстана 2026 года стал одним из самых крупных по призовым за последние годы.
Общий призовой фонд составил 20 миллионов тенге.
Победители мужского и женского турниров получили по 3 миллиона тенге. Серебряным призерам досталось по 2,2 миллиона, а бронзовым — по 1,5 миллиона тенге.
Шахматный чемпионат в Астане вновь подтвердил, что в Казахстане продолжает расти сильное поколение молодых игроков. И главные звезды этого сезона — Сауат и Зарина Нургалиевы — уже сегодня входят в число самых перспективных шахматистов страны.
Ранее в Астане Казахстанская федерация шахмат KazChess (KazChess) подведет итоги ушедшего 2025 года.