«Лето на площади» в центре Екатеринбурга откроют 23 мая

Напомним, впервые площадь 1905 года в качестве пространства «Лето на площади» обустроили в 2025 году — площадка проработала с 1 июля по 28 сентября. Обустройство было сделано за счет туристического налога на 62 млн руб., на содержание потратили 48 млн руб. В зимние месяцы в последние два года площадь занята катком. По словам мэра Алексея Орлова, парковка на площади 1905 года не придавала городу «столичного статуса».