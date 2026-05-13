В Хабаровском крае десятки домов остались без УК из-за одной бумажки

Собственникам жилья предстоит решить судьбу своих домов в максимально сжатые сроки.

С 1 июня 2026 года 82 многоквартирных дома в Амурске лишатся привычного обслуживания — государственная жилищная инспекция Хабаровского края отказала местной управляющей организации «Инфис» в продлении лицензии. Причина оказалась формальной, но непреодолимой: как выяснилось, у директора компании нет обязательного квалификационного аттестата. Без этого документа, как того требует закон, управлять жилым фондом попросту нельзя.

Теперь собственникам жилья предстоит в сжатые сроки решить судьбу своих домов. Закон предлагает три варианта. Можно перейти под крыло другой управляющей компании, создать товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив. Для малоэтажных домов с небольшим количеством квартир доступен и третий путь — непосредственное управление.

Выбирать нужно быстро: до момента официального утверждения нового способа прежняя организация обязана исполнять свои обязанности, но власти настоятельно рекомендуют не дожидаться лета и инициировать общее собрание уже сейчас.

Форматы для принятия решения тоже есть на любой вкус. Классическое очное собрание с личным присутствием и бумажными бюллетенями, заочный формат со сбором письменных решений без массовых встреч или очно-заочный, совмещающий оба подхода. Однако в Госжилинспекции особо выделяют самый современный способ — онлайн-голосование. Оно проводится через мобильное приложение «Госуслуги. Дом» или официальную веб-версию государственной информационной системы ЖКХ. Никаких бумажных документов, а все принятые дистанционно решения моментально получают полную юридическую силу.