Районы Беларуси продолжают объявлять дни трезвости

Так, в Малоритском и Пинском районах Брестской области алкогольные напитки не будут продавать с 00:00 до 24:00 23 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня на выпускные вечера у школьников.
На территории Лоевского и Октябрьского районов Гомельской области продажу алкогольных напитков ограничат с 08:00 23 мая до 08:00 24 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня на выпускные.
В эти же дни антиалкогольные акции пройдут и в Березинском районе Минской области.
Однако есть нюансы: чаще всего эти ограничения не распространяются на продажу алкогольных напитков в объектах общепита на розлив, а также в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.