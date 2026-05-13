Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы только на вылет

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. В настоящее время аэропорт обслуживает рейсы только на вылет, а прием воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.
Ограничения связаны с введением мер безопасности в ряде районов Московской области. Как сообщили представители авиационных служб, данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Накануне Росавиация сообщила о введении временных ограничений в московских аэропортах Домодедово и Внуково. Ранее сразу в шести российских аэропортах были введены временные ограничения на полеты. Речь шла об аэропортах Бугульма, Казань, Нижнекамска (Бегишево), Чебоксары, Уфа и Оренбург.