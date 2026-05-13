Учебный самолет потерпел крушение в США

В американском штате Миссисипи потерпел крушение учебный самолет ВВС США T-38 Talon II, оба пилота катапультировались. Об этом во вторник, 12 мая, сообщило 14-е учебное летное крыло американских ВВС.
— Самолет T-38 Talon II с базы ВВС Коламбус, штат Миссисипи, попал в происшествие (…) два пилота благополучно катапультировались из самолета, — говорится в заявлении ВВС в соцсети Х.
Причина авиакатастрофы неизвестна, говорится в публикации.
