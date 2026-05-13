Учебный самолет потерпел крушение в США

В американском штате Миссисипи потерпел крушение учебный самолет ВВС США T-38 Talon II, оба пилота катапультировались. Об этом во вторник, 12 мая, сообщило 14-е учебное летное крыло американских ВВС.

— Самолет T-38 Talon II с базы ВВС Коламбус, штат Миссисипи, попал в происшествие (…) два пилота благополучно катапультировались из самолета, — говорится в заявлении ВВС в соцсети Х.

Причина авиакатастрофы неизвестна, говорится в публикации.

11 мая мотопланер и легкомоторный самолет столкнулись в небе над городом Хоккенхайм, расположенным в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. В результате инцидента никто не пострадал.

10 мая истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США подал сигнал об аварийной ситуации и пропал с радара на подлете к Аравийскому полуострову.

Ранее в Лос-Анджелесе одномоторный самолет Cessna, арендованный 70-летним пилотом, врезался в линии электропередачи и потерпел крушение. Мужчина выполнял фигуры высшего пилотажа над аэропортом Уайтман, но через 10 минут после взлета направил судно в сторону аэродрома и задел столбы.

