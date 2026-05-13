Сухопутный мост с велодорожками построят на набережной Хабаровска

Правительство Хабаровского края опубликовало закупку по подготовке проектной документации седьмого этапа объединенной набережной, власти региона выделили 112 млн рублей на проведение этих работ. Ключевым объектом станет пешеходный мост возле ТЦ «Броско Молл», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это пешеходный променад, длина основной части которого составляет 3,9 тысячи метров, на котором будут предусмотрены пешеходные, беговые и велодорожки и наружное искусственное освещение. Мост должен быть благоустроен и оборудован системой отвода талых и ливневых вод, — сказано в документации закупки.
В техническом задании отмечается, что пешеходный мост нужно спроектировать с учетом захода и выхода речных судов, а также установки необходимого оборудования в период ЧС.
На седьмом этапе планируется обустройство прилегающей зоны: установка смотровых площадок, террас, амфитеатра, зон для ритейла и парковок. Причем места для авто хотят разместить в том числе и на кровле двухэтажного общественного здания, строительство которого пока находится только на этапе планирования.
— Строительство набережной направлено на формирование современного имиджа столицы региона, благоустройство высокого уровня и создание речного фасада города, — указано в документах.
Результаты аукциона подведут 22 мая 2026 года.
Напомним, что на данный момент в рамках пятого этапа объединенной набережной проводятся работы по реконструкции территории около речного вокзала. Строительство объекта ведется в рамках президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство».