Известный писатель Алексей Сальников приедет в Волгоград

Известный российский писатель Алексей Сальников, называемый одним из самых необычных авторов современности, придет на Книжный фестиваль в Волгограде.

— Новость, от которой мы в восторге. И вы будете тоже, — не скрывая эмоций, написали сотрудники областной библиотеки имени М. Горького. — К нам приезжает популярный писатель и поэт, лауреат премии «Национальный бестселлер», финалист премий «Большая книга» и «НОС» Алексей Сальников!

Знаменитым современный автор проснулся после выхода романа «Петровы в гриппе и вокруг него». Экранизация его книги вошла в конкурсную программу Каннского фестиваля. Два года назад внимание критиков привлекла и новая работа Алексея Сальникова — роман «Когната».

— На Книжном фестивале пройдут встреча и паблик-ток с участием писателя, — добавили в библиотеке.

Встреча всех волгоградских книгочеев пройдет в субботу, 16 мая. Волгоградцам предложат не просто прогуляться по книжной ярмарке, но также пообщаться с писателями и побывать на лекциях известного волгоградского краеведа Анны Степновой и архитектора Петра Олейникова.

Фото с официального сайта Алексея Сальникова.