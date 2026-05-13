15-летний нижегородец отправился в научное путешествие

Победитель VI сезона всероссийского конкурса «Наука. Территория героев», 15-летний Евгений Богдашов из Заволжья стал первым путешественником по уникальному научно-популярному маршруту «Межрегиональный научный экспресс», который объединил Нижегородскую область, Республику Башкортостан и Новосибирскую область. Маршрут стартовал 12 мая в Нижнем Новгороде. Корреспондент сайта prаvda-nn.ru побывала на старте маршрута и познакомилась с юным исследователем.
Мечтает стать физиком-ядерщиком.
Евгений учится в Заволжской школе № 19. Юный исследователь уже в четвертый раз участвует в конкурсе «Наука. Территория героев» и третий год подряд выходит в финал. В этом сезоне он успешно преодолел несколько отборочных этапов, включая научные викторины, творческие испытания и полуфинальный эксперимент. В течение трех месяцев он посвящал конкурсу всё свободное время: еженедельно отвечал на сложные междисциплинарные вопросы, занимался популяризацией науки. Заслуженной наградой стало десятидневное межрегиональное путешествие «Межрегиональный научный экспресс», которое проводится впервые.
Первая точка тура — практический мастер-класс в стоматологическом симуляционном центре Приволжского исследовательского медицинского университета. Евгений попробовал на симуляторе, на котором учатся студенты-медики, препарировать и пломбировать зуб.
«Впечатления потрясающие, — поделился он. — Я ощутил себя в роли стоматолога, это невероятно. Свою жизнь я хочу связать с ядерной физикой, интересуюсь этим с детства. Но и медицина меня увлекает, современные технологии дают невероятный простор для развития в этом направлении».
Не скучные формулы, а яркая химическая реакция.
Родители Евгения — инженеры, поэтому он с детства тяготеет к техническому творчеству.
«В 10 лет мы подарили ему набор “Юный химик”, он сам проводил первые опыты и понял, что химия — это не скучные формулы, а яркие химические реакции, — рассказала его мама Светлана, которая отправляется в путешествие вместе с сыном. — С этого же возраста он начал смотреть много научного контента в планшете, тогда же появилась мечта стать физиком-ядерщиком. Кроме того, наша школа выстроила систему по развитию талантов у ребят, благодаря этом у сына разносторонние интересы, он победил в 11 олимпиадах муниципального уровня, в том числе по истории. Как пробудить у ребёнка интерес к науке? Помогать, поддерживать, любить».
Кстати, в 2025 году Евгений разработал для конкурса «Наука. Территория героев» мерч и маскота, а также создал комикс об истории открытия рентгеновских лучей. В том же году он стал финалистом всероссийского конкурса «Ледокол знаний 2025». Кроме того юный нижегородец является двукратным победителем «Большой перемены», дважды участником шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница», победителем конкурса «Знаешь? Научи!».
Узнать свои возможности.
Поездка по межрегиональному маршруту позволит Евгению увидеть, какие возможности даёт страна детям, которые хотят развиваться и учиться.
Первая часть маршрута, стартующая в Нижегородской области, посвящена медицинским и инженерным инновациям, а также народным промыслам. Участники посетят Приволжский исследовательский медицинский университет, технопарки и музеи, увидят производство легендарной хохломской и городецкой росписи.
В Республике Башкортостан гости увидят межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, Центр интеллектуальной геномики, передовые инженерные школы и лаборатории Уфимского университета науки и технологий, а также Технопарк авиационных технологий.
В Новосибирской области участников ждет знаменитый Академгородок и музеи эволюционной направленности, что позволит им проследить путь от фундаментальной науки к богатству живой природы.
Межрегиональный научно-популярный маршрут призван наглядно продемонстрировать силу региональных научных школ и предложить талантливой молодежи достойную альтернативу карьере в столичных мегаполисах. Реализация инициативы проходит в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.
