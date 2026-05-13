15-летний нижегородец отправился в научное путешествие

«В 10 лет мы подарили ему набор “Юный химик”, он сам проводил первые опыты и понял, что химия — это не скучные формулы, а яркие химические реакции, — рассказала его мама Светлана, которая отправляется в путешествие вместе с сыном. — С этого же возраста он начал смотреть много научного контента в планшете, тогда же появилась мечта стать физиком-ядерщиком. Кроме того, наша школа выстроила систему по развитию талантов у ребят, благодаря этом у сына разносторонние интересы, он победил в 11 олимпиадах муниципального уровня, в том числе по истории. Как пробудить у ребёнка интерес к науке? Помогать, поддерживать, любить».