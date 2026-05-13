Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае жителям Охотска вернули 1,7 млн рублей за тепло

Прокуратура добилась перерасчёта после аварий на теплосетях и бездействия коммунальных служб.

В Хабаровском крае по итогам прокурорского вмешательства жителям рабочего посёлка Охотск произведён перерасчёт платы за коммунальные услуги на сумму свыше 1,7 млн рублей, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Поводом для проверки стали аварийные ситуации в декабре 2025 года и в начале 2026 года, из-за которых в Охотске ограничивалось теплоснабжение населения.

Установлено, что тепловые сети протяжённостью 14,5 км находятся в собственности администрации округа, однако необходимые меры по их обслуживанию своевременно не принимались. Ресурсоснабжающая организация также не осуществляла оплату за пользование сетями.

По итогам проверки главе округа и ресурсоснабжающей организации внесены представления. После их рассмотрения аварии на теплосетях были устранены. Кроме того, возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям о нарушении нормативного уровня коммунальных услуг и правил эксплуатации тепловых сетей.

По данным надзорного ведомства, назначены наказания в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 11 тыс. рублей.

Отмечается, что сейчас обеспечено заключение контракта на поставку 4,3 км трубной продукции, а также ведётся подготовка проектно-сметной документации для замены ветхих участков сетей.

Прокуратура также добилась перерасчёта платы за ненадлежащее теплоснабжение.