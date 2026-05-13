В Хабаровском крае жителям Охотска вернули 1,7 млн рублей за тепло

В Хабаровском крае по итогам прокурорского вмешательства жителям рабочего посёлка Охотск произведён перерасчёт платы за коммунальные услуги на сумму свыше 1,7 млн рублей, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Поводом для проверки стали аварийные ситуации в декабре 2025 года и в начале 2026 года, из-за которых в Охотске ограничивалось теплоснабжение населения.
Установлено, что тепловые сети протяжённостью 14,5 км находятся в собственности администрации округа, однако необходимые меры по их обслуживанию своевременно не принимались. Ресурсоснабжающая организация также не осуществляла оплату за пользование сетями.
По итогам проверки главе округа и ресурсоснабжающей организации внесены представления. После их рассмотрения аварии на теплосетях были устранены. Кроме того, возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям о нарушении нормативного уровня коммунальных услуг и правил эксплуатации тепловых сетей.
По данным надзорного ведомства, назначены наказания в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 11 тыс. рублей.
Отмечается, что сейчас обеспечено заключение контракта на поставку 4,3 км трубной продукции, а также ведётся подготовка проектно-сметной документации для замены ветхих участков сетей.
Прокуратура также добилась перерасчёта платы за ненадлежащее теплоснабжение.