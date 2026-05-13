В Челябинской области составляют обновлённую карту укрытий

В Челябинской области на «Геопортале Челябинской области» появился новый раздел — интерактивная карта «Заглублённые сооружения», с помощью которой жители могут быстро найти ближайшее укрытие. Сам сервис действует с 2013 года, но в 2026 году был существенно обновлён и расширен.
Теперь на карте отображаются все подвалы зданий, подземные переходы, транспортные тоннели, торговые галереи под площадями и другие помещения, расположенные ниже уровня земли. Данные для карты предоставляет Министерство общественной безопасности региона, они проходят обязательную верификацию и поступают от муниципалитетов, а ознакомиться с ними может любой желающий — достаточно ввести в поисковую строку портала запрос «заглублённые сооружения».
По словам министра цифрового развития Челябинской области Игоря Фетисова, информация публичная и регулярно обновляется. Он также напомнил, что по технике безопасности входные двери в подвальные помещения должны быть постоянно закрыты, а ключи хранятся у управляющих организаций, старших по дому или подъезду. Если же подвал затоплен, захламлён или не соответствует нормам безопасности, необходимо сообщить об этом в управляющую компанию или Государственную жилищную инспекцию.
Кроме того, в регионе возможны временные ограничения услуг сотовых операторов, поэтому на Геопортале также доступна карта точек доступа к публичному *Wi-Fi*: для этого нужно зайти в раздел «Карты», выбрать пункт «Связь, телевидение, радиовещание» и перейти в подраздел «Точки публичного Wi-Fi». Теперь каждый житель или гость Челябинской области может оперативно узнать, где находится ближайшее укрытие или точка доступа к интернету.