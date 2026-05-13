Омичей подталкивают к получению цифрового удостоверения в мессенджере МАХ

Многодетные семьи, граждане с инвалидностью и пенсионеры могут подтверждать право на льготы в приложении МАХ. Об этом информируют в омском отделении Социального фонда России, сообщая, что уже 8 тысяч омичей получили цифровое удостоверение в национальном мессенджере.
Навязывая мессенджер, сотрудники фонда уверяют: цифровой ID станет для омичей аналогом бумажных документов, который может использоваться для подтверждения права на льготный проезд и получение социальных услуг. Также в ведомстве рассказали, как можно самостоятельно оформить электронное удостоверение через портал Госуслуг.
Для создания цифрового ID необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Далее: установить приложение MAX; выбрать в профиле МАХ «Цифровой ID» и нажать «Создать»; предоставить необходимые согласия и подтвердить личность одним из предлагаемых способов; сделать фото; получить подтверждение готовности цифрового ID. Отделение СФР по Омской области уверяет, что цифровой ID имеет высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных и защищен от подделок и передачи посторонним.