Омичей подталкивают к получению цифрового удостоверения в мессенджере МАХ

Для создания цифрового ID необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Далее: установить приложение MAX; выбрать в профиле МАХ «Цифровой ID» и нажать «Создать»; предоставить необходимые согласия и подтвердить личность одним из предлагаемых способов; сделать фото; получить подтверждение готовности цифрового ID. Отделение СФР по Омской области уверяет, что цифровой ID имеет высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных и защищен от подделок и передачи посторонним.