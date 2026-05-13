В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли более 700 кг запрещенной растительной продукции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора в апреле выявили 49 случаев нарушения карантинных фитосанитарных требований при ввозе растительной продукции.
Контроль проводился в пункте пропуска через государственную границу. За месяц специалисты проверили 246 международных пассажирских рейсов и более 35 тыс. мест ручной клади и багажа.
Нарушения выявлены у пассажиров, прибывших рейсами из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. В ручной клади и багаже обнаружили 717 кг продукции, запрещенной к ввозу на территорию России.
Среди изъятого — сухофрукты, овощи, фрукты, рис, орехи и зеленные культуры.
По решению собственников продукция, не соответствующая фитосанитарным требованиям Российской Федерации, направлена на уничтожение путем сжигания.