Маршруты сразу четырех трамваев временно изменили в Волгограде

Границы движения сразу четырех трамвайных маршрутов изменили в Волгограде сегодняшним утром.
Сбой, объясняемый сотрудниками «ЭлетроТранспорта Плюс» техническими причинами, скорректировал маршруты трамваев № 5, 7, 10 и 12.
Пассажиры трамвая № 5 доедут сегодня от остановки Радомская до конечной станции «Школа № 36».
Волгоградцы, традиционно ждущие с утра маршрут № 7, доберутся от остановки «Улица Ким» до «Школы № 36». А вот трамваи № 10 и 12 временно двигаются от «Детского центра» до «Школы № 36».
