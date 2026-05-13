Пермской службе такси запретили работать в Тюменской области

В ходе рассмотрения гражданского иска было установлено, что ответчик фактически осуществляет функции диспетчерской службы: принимает заявки на перевозки от граждан, формирует из них базу данных и предоставляет фрахтовщикам доступ к этой информации. Также было доказано, что своей деятельностью компания создает угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц. В подтверждение этого прокуратура представила данные о том, что в Магаданской области водители, пользующиеся услугами этого же агрегатора, за 2022−2023 годы совершили 76 ДТП, в которых погибли два человека, а еще 11 получили травмы.