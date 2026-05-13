Весеннее половодье в Прикамье пошло на спад

Весеннее половодье в Прикамье идёт на спад — приток в Камское водохранилище начал снижаться, сообщает ГИС-Центр ПГНИУ со ссылкой на данные Русгидро.
Максимальный приток зафиксировали 10−11 мая — 9,4 тысячи кубометров в секунду. Выше этого уровня он уже не поднимется: таяние снега в верховьях Вишеры и Яйвы не сможет компенсировать спад воды в других реках края.
Пик на Вишере был ниже, чем в прошлом году. Из-за жаркой погоды в конце недели в верхнем течении реки возможен второй подъём, но он вряд ли превысит первый. Максимальная величина притока в Камское водохранилище не достигла 10 тысяч кубометров.
Несмотря на аномально снежную зиму и рекордное количество осадков, половодье почти не сопровождалось неблагоприятными явлениями. Локальные затопления были только в апреле в нескольких населённых пунктах. Возвраты холодов и отсутствие майских дождей срезали пики и растянули половодье во времени.
