Врач Чернышова рассказала, какую болезнь могут подхватить российские туристы за границей

Число регистрируемых случаев лихорадки Денге растет в европейских государствах. Например, в Германию туристы «привозят» эту болезнь после отдыха на Мальдивах — в текущем году таких случаев уже 35, тогда как за весь 2025 год было всего 9 заболевших. В каких странах опасную болезнь могут подхватить россияне, в интервью aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Она отметила, что лихорадка Денге распространена в тропиках — заболеть ею можно в Индии или в Таиланде. Инфекция переносится комарами, а значит, нужно быть особенно внимательным в странах, где этих кровососущих насекомых много и есть случаи лихорадки Денге. В России это заболевание не фиксировалось.