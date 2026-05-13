Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 286 дронов ВСУ над 15 регионами РФ за ночь

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями. Об этом утром 13 мая сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями. Об этом утром 13 мая сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 12 мая до 7.00 мск 13 мая дежурные средства ПВО сбили почти 300 БПЛА ВСУ над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями.

Кроме того, украинские дроны нейтрализовали над территорией Краснодарского края, а также в небе над Калмыкией и Крымом.

Часть аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины, уничтожили над Азовским и Черным морями.

В двух районах Ростовской области упавшие обломки БПЛА повредили установки ветроэлектростанции. Пожара не было, но зафиксирована потеря расчетной мощности. На место происшествия прибыли аварийные бригады энергетиков, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на регион нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше