Силы ПВО сбили 286 дронов ВСУ над 15 регионами РФ за ночь

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями. Об этом утром 13 мая сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 12 мая до 7.00 мск 13 мая дежурные средства ПВО сбили почти 300 БПЛА ВСУ над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями.
Кроме того, украинские дроны нейтрализовали над территорией Краснодарского края, а также в небе над Калмыкией и Крымом.
Часть аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины, уничтожили над Азовским и Черным морями.
В двух районах Ростовской области упавшие обломки БПЛА повредили установки ветроэлектростанции. Пожара не было, но зафиксирована потеря расчетной мощности. На место происшествия прибыли аварийные бригады энергетиков, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на регион нет.