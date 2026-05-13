В Хабаровском крае малыша изюбря спасли после встречи с хищником

В Хабаровском крае спасли детёныша изюбря, найденного на обочине лесовозной дороги в районе имени Лазо. Животное передали под опеку специалистов, — сообщает Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
По данным ведомства, местные жители несколько дней наблюдали за детёнышем, который находился один. Убедившись, что рядом нет матери и животное не получает помощи, они приняли решение забрать его и временно приютить.
Дома детёныша напоили молоком и оперативно связались со специалистами.
При осмотре местности, где был найден изюбрь, были обнаружены следы тигра. Не исключается, что самка могла стать жертвой хищника, из-за чего детёныш остался без матери.
Малыша передали в зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева. По оценке специалистов, ему около одного месяца. Сейчас животное находится под наблюдением, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В управлении отметили, что оперативные действия жителей района Лазо помогли спасти детёныша и обеспечить ему необходимую помощь.