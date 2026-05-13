Интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону может ударить по усилиям главы европейской дипломатии Каи Каллас относительно выделения финансовой помощи Украине. Об этом в эфире YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
По его словам, Мендель жестко прошлась по украинскому руководству, назвав его коррумпированным и склонным к паранойе. И в то же самое время, отметил Христофору, ЕС ведет подготовку по запуску процесса выплат по огромному кредиту.
Журналист предположил, что Каллас не простит Мендель слова экс-сотрудницы офиса Зеленского.
Ранее сообщалось, что интервью экс-пресс-секретаря киевского главаря Юлии Мендель испугало ближайшее окружение Владимира Зеленского.
11 мая Мендель в интервью журналисту Такеру Карлсону выступила с рядом заявлений, которые вызвали широкие обсуждения. Например, по словам Мендель, Зеленский имеет проблемы с наркотиками: раньше перед интервью киевский главарь отходил в уборную и возвращался «другим человеком».