Назначены зампреды краевого и арбитражного судов Прикамья

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителей председателей судов и судей в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Как следует из указа, подписанного главой государства 12 мая, заместителем председателя Пермского краевого суда назначена Оксана Кориновская, ранее работавшая судьей Свердловского областного суда. На должность заместителя председателя Арбитражного суда Пермского края переназначен Сергей Торопицин. Судьями Пермского краевого суда назначены Игорь Денисов и Антон Тарасов.