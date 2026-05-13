В Омске назвали дату открытия нового сквера у СКК Блинова

В Омске назвали дату открытия нового общественного пространства у СКК имени Виктора Блинова. Благоустройство сквера планируют завершить летом.
Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе «Авангарда», официальное открытие объекта состоится 10 июля. Подробности проекта в клубе пока не раскрывают.
Генеральным подрядчиком работ выступает московская компания ООО «Майт ОФ Лайт».
Ранее сообщалось, что рядом со спортивным комплексом появится многофункциональное пространство. В проект включены прогулочные аллеи, современные спортивные площадки и зоны отдыха для семей с детьми.