Реестр производителей школьной формы создается в Беларуси — как пользоваться

В Беларуси появится реестр производителей одежды для школьников.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируют создать реестр производителей школьной формы, пишет БелТА.

Вопрос создания реестра производителей одежды для школьников обсудили на рабочей встрече под руководством главы Госкомитета по стандартизации Елены Моргуновой и председателя Беллегпрома Надежды Лазаревич.

В частности, был поднят вопрос создания реестра производителей одежды для школьников и критериев включения в него. Например, речь идет о применении госстандарта, определяющего требования к одежде для учащихся школ (СТБ 2517−2017).

Реестр планируют сформировать в составе портал «Качество.бел», а затем разместить на ресурсах Госстандарта и Беллегпрома.

Предполагается, что такой реестр будет полезен для родителей, которые покупают детям школьную форму, а также для Министерства образования и производителей.

