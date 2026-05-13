Реестр производителей школьной формы создается в Беларуси — как пользоваться

В Беларуси планируют создать реестр производителей школьной формы, пишет БелТА.
Вопрос создания реестра производителей одежды для школьников обсудили на рабочей встрече под руководством главы Госкомитета по стандартизации Елены Моргуновой и председателя Беллегпрома Надежды Лазаревич.
В частности, был поднят вопрос создания реестра производителей одежды для школьников и критериев включения в него. Например, речь идет о применении госстандарта, определяющего требования к одежде для учащихся школ (СТБ 2517−2017).
Реестр планируют сформировать в составе портал «Качество.бел», а затем разместить на ресурсах Госстандарта и Беллегпрома.
Предполагается, что такой реестр будет полезен для родителей, которые покупают детям школьную форму, а также для Министерства образования и производителей.
